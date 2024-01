La Regione Abruzzo protagonista al Sigep di Rimini: il 45esimo Salone internazionale della gelateria e pasticceria

"La Regione Abruzzo e, in particolare, l'assessorato guidato dal vice presidente Emanuele Imprudente, mette un altra freccia nell'arco della promozione dell'Agrifood abruzzese. Un'azione questa che sta dando risultati eccellenti in termini di crescita dell'export della Regione e che vede indici importanti di sviluppo economico delle sue filiere agroalimentari. Nell'importante evento di Rimini imprese e produttori sono in prima fila e molto apprezzati".

Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, nel presentare la missione abruzzese al Sigep di Rimini, il 45esimo Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè che si tiene dal 20 al 24 gennaio.

La spedizione abruzzese è organizzata, per conto della Regione, dall'Agenzia regionale per le Attività produttive (Arap) che ha allestito uno stand. "Tutto il sistema abruzzese sta remando a favore di una crescita sostenuta, in grado di dare prospettive sempre più concrete di sviluppo - ha detto ancora Marsilio - All'evento che ha richiamato le più importanti imprese regionali della filiera dolciaria, partecipano oltre 75.000 operatori del settore con una previsone di 300 mila visitatori. Nello spazio abruzzese ha portato il proprio saluto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che si è complimentato con l'organizzazione abruzzese, intrattenendosi con diversi produttori della Regione.

Lollobrigida ha sottolineato come "lo sforzo della Regione Abruzzo abbia colto in pieno l'obiettivo che si è posto il Ministero, ossia quello di promuovere l'eccellenze del territorio e valorizzare le produzioni agricole legate alla frutta secca e ad altre materie prime di cui i territori italiani sono ricchi e che rendono la pasticceria italiana unica al mondo".

Nella missione a Rimini l'Arap ha agito in collaborazione con Pastry & Culture del maestro abruzzese Federico Anzellotti. "Abbiamo voluto fortemente organizzare per le imprese abruzzesi uno stand per dare opportunità alle nostre tante eccellenze della pasticceria, liquori, confetture, miele e dei tanti produttori di pregiate materie prime utilizzate negli stessi ambiti - hanno spiegato i dirigenti dell'Agenzia regionale per le Attività produttive