Reddito di cittadinanza: in provincia di Chieti più di 2200 percettori hanno firmato un contratto di lavoro

In provincia di Chieti, su 7.179 beneficiari, sono 2.248 i percettori di reddito di cittadinanza che hanno firmato almeno un contratto di lavoro prima del 31 ottobre 2020, il 31%. Ad analizzare e i dati è la parlamentare abruzzese del Movimento 5 Stelle, Daniela Torto.

“Parliamo naturalmente dei percettori ‘occupabili’, cioè degli adulti tenuti a firmare un Patto per il lavoro; mentre il numero dei rapporti di lavoro ancora in corso a fine ottobre è di 1.161. È il segno che il reddito di cittadinanza sta sostenendo e riattivando un numero crescente di persone in difficoltà anche nei nostri territori”.

In Abruzzo su 27.365 beneficiari tenuti alla stipula di un patto per il lavoro, quelli che hanno sottoscritto almeno un contratto risultano 8.688 (il 32%). I beneficiari con contratto attivo al 31 ottobre 2020 sono 4.593.

“Con il reddito di cittadinanza e le prime azioni di potenziamento dei Centri per l’impiego attraverso l'irrinunciabile contributo dei Navigator abbiamo raggiunto risultati impensabili, e su questa strada dobbiamo andare avanti. Per il rifinanziamento del RdC ci sono pronti 4 miliardi in legge di bilancio, ma occorre renderlo ancora più efficace e inclusivo. Allo stesso modo – prosegue Torto - serve un’accelerazione sul fronte delle politiche attive, per le quali sono già previsti importanti investimenti per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori, grazie a nuove risorse che si aggiungono al fondo nuove competenze voluto dal Ministero del lavoro”.

Secondo i dati di Anpal, i contratti di lavoro firmati da percettori di RdC prima del 31 ottobre in Italia superano quota 352mila su scala nazionale. A fine luglio erano 196mila. Sul totale degli 'occupabili' la percentuale di chi ha trovato almeno un’occupazione è del 25,7%, con un balzo del 7% rispetto a luglio.