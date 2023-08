Nuovo record di passeggeri estivo per l'aeroporto d'Abruzzo

Numeri in crescita per l'aeroporto d'Abruzzo che ha chiuso il mese di luglio con 102.099 passeggeri, un 17% in più rispetto agli 87.132 del 2022.

Complessivamente da gennaio a luglio sono stati 509.692 i passeggeri che hanno scelto di volare da e per l'aeroporto. Nello stesso periodo 2022 i passeggeri sono stati 391.306, si registra quindi quest'anno il +30% rispetto al 2022.

“La summer 2023 ha portato allo scalo abruzzese numeri da record - ha commentato il presidente della Saga, la società aeroportuale che gestisce lo scalo abruzzese, Vittorio Catone - in questo anno tutti i parametri numerici sono migliorati, dal numero dei passeggeri, al retail, al parcheggio”.