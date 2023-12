Rapino combatte lo spopolamento attraverso la rigenerazione urbana: lavori per oltre 10 milioni di euro

Nuova vita a centro storico di Rapino che combatte lo spopolamento attraverso la rigenerazione urbana e i fondi del Pnrr. Come spiega il sindaco Rocco Micucci, il Comune di Rapino ha in serbo una serie di ambiziosi progetti, alcuni in corso d’opera, altri già affidati dal punto di vista della progettazione, che andranno a riqualificare tutto il paese.

Gli interventi sono stati illustrati durante un recente incontro con i cittadini in cui sono stati presentati sia i lavori in fase di appalto e i nuovi progetti per un totale per oltre 10 milioni di euro. Tra questi, Micucci elenca il un piano straordinario della viabilità con la possibilità di migliorare gli accessi al centro storico, di valorizzare come in altre regioni le strade bianche, di recuperare aree dismesse per farne nuovi posti auto. Per poi registrare un imponente consolidamento del versante del centro storico, e arrivare alla riqualificazione di infrastrutture ed edifici comunali, dal nuovo plesso della scuola dell’infanzia all’edificio polifunzionale multiservizi al coworking per attrarre giovani imprenditori nell’ex mattatoio al ponte

ciclopedonale.

“Tra i progetti presentati, di grande impatto sarà certamente la realizzazione della nuova piazza Paolucci, i cui lavori stanno per partire. Un vero e proprio salotto nel cuore di Rapino che valorizzerà e darà nuova vita al centro storico. Ma è difficile - conclude il prio cittadino -riassumere la montagna di lavori che vogliamo eseguire in poche battute. Sottolineo solo che la mia amministrazione non si è mai fermata nella ricerca di nuovi fondi per migliorare e cambiare il volto di Rapino. Una Rapino che vuole invertire il trend dello spopolamento offrendo ai cittadini di oggi e di domani la migliore qualità di vita possibile".