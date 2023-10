Pullman anche da Chieti per partecipare alla manifestazione della Cgil per la difesa della Costituzione

Anche l'Abruzzo e il Molise, sabato 7 ottobre, saranno presenti a Roma per la manifestazione organizzata dalla Cgil e da più di 200 associazioni nazionali e molte territoriali dal titolo “La Via Maestra: insieme per la Costituzione”. Una maxi mobilitazione per la difesa e l'attuazione della Costituzione: per il lavoro stabile e per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, contro il lavoro precario, per una sanità migliore, contro l'autonomia differenziata, per i diritti, per la pace, per la solidarietà.

Per l’occasione ci sarà un treno speciale, denominato “La freccia dei diritti” che partirà alle ore 9:25 da Pescara centrale e arriverà a Roma Termini alle 12:50, dopo le fermate a Chieti, Sulmona, Avezzano, Tagliacozzo, Carsoli, Valle dell’Aniene – Mandela – Sambuci, Tivoli; ritorno alle 18:47 da Roma e arrivo a Pescara alle 22:09. Inoltre, gli autobus “Diritti on the road” partiranno da tutto l’Abruzzo e dal Molise con fermate in decine di comuni. ( in provincia di Chieti: San Salvo, Vasto, Lanciano). Saranno due i cortei previsti a Roma, con appuntamento alle ore 13: partiranno da piazza della Repubblica e da piazzale dei Partigiani, per poi arrivare in piazza San Giovanni, dove, alle 15:15, inizieranno gli interventi delle associazioni aderenti e le conclusioni del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

“La via maestra, come recita lo slogan della manifestazione, è la Costituzione – affermano i promotori dell’iniziativa – Non dobbiamo fare altro che difenderla e, soprattutto, attuarla. Attuare la Costituzione significa più lavoro sicuro, rinnovo dei contratti collettivi e meno precarietà, significa welfare e, quindi, una sanità di tutti e per tutti, significa una scuola pubblica, significa diritti, significa pace. Il nostro Paese non ha bisogno dell’autonomia differenziata né del Presidenzialismo, ma, al contrario, c’è bisogno di più coesione sociale, di uguaglianza, di solidarietà”.