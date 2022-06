Siglato a Chieti il protocollo d'intesa tra gli ordini dei commercialisti d'Abruzzo e l'Inps

Un protocollo d'intesa tra la drezione regionale Inps Abruzzo e i 7 ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili d’Abruzzo (Avezzano, Chieti, L’Aquila e Sulmona, Lanciano, Pescara, Teramo e Vasto) è stato stipulato nei giorni scorsi su iniziativa del consiglio dell’ordine di Chieti.

"La finalità - spiega il presidente dell’Odcec di Chieti Francesco Cancelli in una nota - è quella di attuare una più incisiva e concreta collaborazione fra gli enti e si basa sull’idea condivisa di individuare ed adottare soluzioni che agevolino l'accesso ai servizi offerti dall'Istituto da parte dei professionisti e dei loro assistiti. Accanto agli ordinari canali di comunicazione, sono pertanto previste modalità di interlocuzione privilegiata da parte degli ordini e dei singoli iscritti per le richieste di chiarimenti di carattere normativo e tecnico-informatico, nonché per la risoluzione di problematiche connesse a singole pratiche".

Il protocollo tra gli Odcec d'Abruzzo e la direzione regionale Inps prevede, inoltre, la realizzazione congiunta di incontri e seminari formativi, nonché la costituzione di un tavolo tecnico regionale per l’approfondimento di tematiche e la risoluzione di problematiche di interesse comune.