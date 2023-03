Procedure semplificate per le aziende: sottoscritto il protocollo d'intesa tra i comuni dell'area Zes del Sangro Aventino

I Comuni Zes del Sangro Aventino sottoscrivono un protocollo d’intesa per armonizzare le procedure autorizzatorie nelle zone economiche speciali (Zes) e favorire così gli investimenti produttivi. Alla firma questa mattina, nel municipio di Atessa, erano presenti il sindaco Giulio Borrelli, il commissario di governo, Mauro Miccio, e i sindaci dei nove Comuni ricadenti in area Zes e associati al Consorzio Sangro-Aventino al quale sono delegate la funzione di sportello unico delle attività produttive. Significativa la presenza anche del mondo imprenditoriale che ha plaudito all’iniziativa.

All’accordo ha collaborato attivamente e positivamente la struttura amministrativa del Sangro-Aventino, in particolare l’avvocato Andrea Filippini e Raffaele Trivilino. “La convenzione ha lo scopo di armonizzare e agevolare le richieste delle aziende – sottolinea il sindaco Borrelli - perché l’obiettivo comune, nostro e del commissario, è quello favorire lo sviluppo e l’insediamento delle attività produttive in un momento nel quale soprattutto il settore automotive è stato messo in difficoltà, facendo crollare i dati dell’export di tutta la regione, prima dalla pandemia e ora dalle conseguenze della guerra. È il primo protocollo del genere firmato in Abruzzo, speriamo non l’ultimo perché dobbiamo favorire in tutti i modi gli investimenti e la Zes è uno degli strumenti”.

Altro aspetto che si rileva di grande interesse per il comprensorio sono le opere infrastrutturali che la Zes deve realizzare per rafforzare la linea ferroviaria Saletti-Adriatica. E questa mattina, in municipio, si è registrata una significativa rappresentanza del mondo produttivo: fra gli interventi quelli dei rappresenti della Sevel, della Taumat srl e della Hidro building system che hanno avuto modo di confrontarsi con il commissario Miccio su aspetti specifici dei vantaggi e delle opportunità della Zes.

“Come sapete l’Abruzzo è una regione in transizione, quindi, per volere dell’Europa, le grandi imprese non possono usufruire del credito d’imposta – dichiara il commissario Mauro Miccio – per questo il nostro impegno in questo territorio e nei confronti del mondo produttivo deve essere doppio e la semplificazione amministrava, la collaborazione della rete istituzionale, dagli enti locali al settore ambiente della Regione Abruzzo, fino alla Sovrintendenza consentono di ridurre in maniera significativa i tempi e le procedure non con soluzioni contro la legge, ma usando gli strumenti che la legge ci offre. E come abbiamo ascoltato dalle storie raccontate dalle imprese stesse, questa mattina, tutto questo vale moltissimo e fa la differenza quando si tratta di decidere se e dove fare un investimento”.

Alla firma erano presenti i sindaci Massimo Tiberini di Casoli, Ernesto Graziani di Paglieta, Marilisa Natale delegata di Fara San Martino, Enrico di Giuseppantonio sindaco di Fossacesia; Orlando Console delegato del comune di Guardiagrele, Filippo Paolini sindaco di Lanciano, Tommaso Ships primo cittadino di Mozzagrogna e Remo D’Alessandro sindaco di Poggiofiorito.