Promosso il protocollo di intesa fra Agenzia dell'entrate e ordine dei commercialisti di Chieti

Buoni risultati per il protocollo d’intesa sperimentale, stipulato lo scorso 7 giugno tra l’Agenzia delle Entrate di Chieti e l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Chieti, rappresentati rispettivamente dal direttore provinciale Marco Di Pasquale e dal presidente Francesco Cancelli.

“L’intesa – fa sapere in una nota l’Odcec di Chieti - che ha visto coinvolti i componenti della Commissione rapporti con gli enti del consiglio dell’ordine ha consentito a numerosi professionisti di definire rapidamente la posizione tributaria dei propri assistiti, utilizzando la specifica procedura riservata dall’AdE ai soli iscritti all’Odcec Chieti. Le pratiche inevase dall’Agenzia, tramite gli ordinari canale di comunicazione telematica Civis o Pec, sono state trasmesse dai professionisti iscritti all’Ordine alla casella di posta elettronica loro dedicata dall’Agenzia delle Entrate, con indicazione dei riferimenti telefonici, e-mail e numero di iscrizione all’Odcec di Chieti. L’Ufficio ha concluso la lavorazione di dette posizioni nei termini previsti dalla Convenzione, 7 giorni lavorativi dal ricevimento della pec (in alcuni casi, addirittura, in anticipo rispetto al tempo previsto), contattando, ove necessario, il professionista ai recapiti indicati, anche attraverso una video-chiamata, ove ritenuto opportuno per il migliore esame del caso specifico.

Il protocollo d’intesa ha reso possibile, quindi, una modalità di comunicazione tra professionisti ed Agenzia più veloce ed efficace, rispetto a quella ordinaria, così permettendo l’erogazione di servizi migliori ai contribuenti”.

L’operatività della procedura, inizialmente prevista fino al 31 ottobre 2022, tenuto conto degli ottimi risultati raggiunti, è stata prorogata. I risultati di tale sperimentazione hanno trovato positivo riscontro e sono stati indicati come pratica virtuosa a livello regionale. I presidenti degli Odcec d’Abruzzo hanno proposto alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate di verificare la possibilità di estendere il protocollo d’intesa stipulato a Chieti anche agli altri ambiti regionali, incassando il sì del direttore regionale il quale si è impegnato a verificarne l’applicabilità presso gli Uffici territoriali.

L’obiettivo è di consolidare un proficuo canale di colloquio tra l’Agenzia delle Entrate e le categorie professionali, migliorando e semplificando le modalità di assistenza.