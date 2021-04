Prorogata di tre anni la gestione degli impianti sportivi minori

Si tratta del Circolo Tennis di Piana Vincolato, dell’impianto polifunzionale di Vallone Fagnano e di quello di via Masci

Via libera al rinnovo della gestione di tre impianti sportivi cittadini ad altrettante associazioni sportive diettantistiche a Chieti: si tratta del circolo tennis di Piana Vincolato, dell’impianto polifunzionale di Vallone Fagnano e di quello di via Masci.

"Con le tre determine che rinnovano la gestione indiretta per altri tre anni alle associazioni che gestiscono i tre impianti, consentiamo loro anche di poter guardare al futuro e le sosteniamo in nome dell’auspicata ripresa. È dunque un segnale positivo che consentirà all’Asd Tennis Chieti, all’Asd Es Chieti Calcio e all’Asd Centro sportivo teatino di continuare il proprio percorso" spiegano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone aggiungendo che "l’orizzonte è quello di arrivare a una gestione partecipata di tutti gli impianti della città. Con gli uffici stiamo regolamentando anche quelli di gestione diretta del nostro patrimonio al fine di mettere a regime le strutture, renderle fruibili e abbattere i costi attraverso una gestione condivisa. Un obiettivo che abbiamo chiaro e forte, è quello di valorizzare sia gli impianti, sia la qualità delle attività e dei servizi che sono in grado di offrire, attraverso il sostegno a gestioni virtuose e inclusive, capaci anche di alleggerire l’ente dai costi”.