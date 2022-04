Premio Industria Felix all'azienda De Cecco: "Migliore grande impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved"

L'azienda De Cecco ha ricevuto il premio industria Felix come impresa top per competitività e affidabilità.

L'impresa è stata riconosciuta per il secondo anno consecutivo azienda tra le più competitive e affidabili d’Italia, insignita dell’alta onorificenza di bilancio nell’aula magna dell’università Luiss Guido Carli a Roma.

Sono 90 le società di capitali del Centro Italia che ieri pomeriggio, a Roma, nell’aula magna dell’università Luiss Guido Carli di viale Pola 12 hanno ricevuto l’alta onorificenza di bilancio, in occasione del 41esimo evento del Premio Industria Felix. 34 per il Lazio, 19 a testa per Toscana e Marche, 11 per l’Umbria e 7 per l’Abruzzo.

Si tratta delle aziende tra le più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili a conduzione femminile, under 40 e straniera, a vocazione internazionale, le pmi innovative, le piccole, medie e grandi imprese, quelle per miglior crescita secondo Cerved e le migliori per settori.

A ritirare il Premio per De Cecco il direttore web e social media Pasquale Galante.

De Cecco, come le altre aziende premiate, è stata scelta da un qualificato Comitato Scientifico presieduto dal professor Cesare Pozzi, docente di Economia industriale della Luiss, rispetto ad un incontrovertibile algoritmo di competitività relativo al conto economico, all’affidabilità finanziaria indicata dal Cerved Group Score Impact e ad una media addetti non inferiore all’anno precedente; la motivazione ufficiale riportata sul documento del Premio è precisamente: “F.lli De Cecco Di Filippo Fara San Martino, migliore grande impresa e a vocazione internazionale con sede legale nella regione Abruzzo per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved”.

A presentare l’evento lo scrittore e vice direttore del Day time Rai Angelo Mellone e la giornalista e conduttrice del Tg1 Maria Soave, che hanno approfondito i dettagli sull’inchiesta condotta dal trimestrale di economia e finanza “Industria Felix Magazine”, diretto da Michele Montemurro.