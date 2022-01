Poste Italiane, da oggi in Abruzzo disponibili i dati per la richiesta Isee 2022

A partire da oggi (martedì 4 gennaio), i cittadini abruzzesi che hanno necessità di acquisire i dati dei rapporti intercorrenti con Poste Italiane relativi all’anno 2020 e necessari per la presentazione dell’attestazione Isee 2022 (indicatore della situazione economica equivalente), possono utilizzare comodamente la modalità online.

Per richiedere il rendiconto annuale dei prodotti finanziari e assicurativi di Poste Italiane basta andare al link, cliccare su “richiedi online”, effettuare l’accesso tramite le proprie credenziali e successivamente richiedere la tipologia di certificazione che si vuole ottenere scegliendo tra documentazione Isee o consistenze patrimoniali.

Inserendo il proprio indirizzo di posta elettronica e cliccando su “continua”, sarà possibile ricevere comodamente la certificazione sulla mail personale e, contemporaneamente, si verrà re-indirizzati alla pagina successiva, dalla quale sarà possibile scaricare, in tempo reale e in formato .pdf, la certificazione richiesta.

Poste Italiane fornirà un unico documento contenente tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell’Isee relative ai prodotti finanziari, in particolare riporta saldo e giacenza media dei conti attivi/estinti nel corso d’anno 2020, dei libretti di risparmio, dei Buoni Fruttiferi Postali, delle Postepay nominative e delle Carte Enti Previdenziali, il valore nominale dei Fondi di Investimento, la posizione dei Deposito Titoli nonché l’attestazione dei premi versati per Polizze Assicurative.