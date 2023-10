Peperoncino piccante di Filetto, sì al riconoscimento della denominazione tutelata

Avviare l'iter per ottenere il riconoscimento della denominazione tutelata dall'Ue per il peperoncino piccante di Filetto e promuovere lo sviluppo di una filiera intorno a un prodotto di eccellenza che caratterizza la zona del Comune in provincia di Chieti.

Se ne è parlato nel corso di un incontro al ministero dell'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste fra il sottosegretario Masaf, Luigi D'Eramo, il consigliere regionale della Lega Fabrizio Montepara e rappresentanti di produttori. Oltre al Festival del peperoncino piccante di Filetto, giunto alla sua sedicesima edizione, ne è stata ricordata la storia e le caratteristiche distintive legate al territorio d'origine.

"L'Abruzzo - ha ricordato D'Eramo - vanta un'incredibile biodiversità di prodotti tipici che possono essere un efficace traino per la crescita delle economie locali. Certificare queste eccellenze è importante per farle conoscere a un pubblico sempre più vasto e perché i produttori possano veder riconosciuto un maggiore valore".

"Da parte del sottosegretario D'Eramo si conferma grande disponibilità a lavorare insieme nell'interesse della regione e della provincia di Chieti, dove l'agricoltura riveste un'importanza strategica - ha affermato il consigliere Montepara -. Anche alla luce di emergenze come quella causata dalla peronospora, che ha messo in ginocchio il settore vitivinicolo, è necessario in futuro puntare sempre di più sulla diversificazione".