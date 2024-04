Messa in sicurezza delle fermate in Val di Sangro, fissato il sopralluogo dell'Arap

È in programma domani (venerdì 26 aprile) il sopralluogo dei tecnici dell'Arap (Azienda regionale attività produttive) in merito alle fermate non a norma adibite al trasporto degli operai diretti in Val di Sangro.

Lo scorso 19 aprile, la Cgil Abruzzo Molise aveva inviato una nota urgente alle istituzioni regionali di Abruzzo e Molise, investendo del problema anche Arap e il sindaco di Atessa Giulio Borrelli. ll problema riguarda, in particolare, i pendolari che usano il trasporto pubblico per recarsi al lavoro nelle aziende limitrofe allo stabilimento Stellantis (ex Sevel), come Fca (ex plastic), Isringhausen, Trigano Van, MA2 (ex ingegneria Italia), MA1, Hydro Building Systems e Honda Italia.

Pochi giorni dopo, il dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo, rispondendo formalmente alla nota della Cgil regionale, ha comunicato di aver interessato del problema i tecnici dell’Arap e che è stato fissato un sopralluogo per domani.

In una nota, la Cgil Abruzzo Molise e la Fiom Cgil Abruzzo Molise "prendono atto dell’interessamento della Regione Abruzzo alle problematiche denunciate nei giorni scorsi e sollecitano nuovamente la convocazione di un tavolo urgente teso a garantire il diritto dei lavoratori delle aziende della Val di Sangro e degli altri nuclei industriali di poter usufruire dei mezzi del trasporto pubblico per recarsi al lavoro".