Pagamento bollo auto, tantissimi contenziosi in Abruzzo: 800 mila gli atti notificati dalla Regione

In Abruzzo è alto il numero di contenziosi aperti dalla Regione per quanto riguarda il pagamento del bollo auto: ben 800mila gli atti notificati al 2019 riguardanti i dieci anni precedenti. L'ammontare totale delle somme da riscuotere supererebbe i 125 milioni di euro.

A fare i conto sono stati i consiglieri del Movimento 5Stelle che in Consiglio regionale hanno presentato un emendamento, che è stato approvato, per il pagamento automatico del bollo auto. "Grazie all'emendamento a mia prima firma al progetto di legge 198, - ha spiegato il consigliere pentastellato Francesco Taglieri - semplifichiamo la vita ai cittadini, che da oggi potranno effettuare la domiciliazione bancaria con numerosi vantaggi, dalla certezza di non dimenticare la scadenza del pagamento, col rischio di incorrere in sanzioni o mancati pagamenti, all'azzeramento dello stress per le code agli sportelli. Si tratta di un provvedimento che poteva essere ulteriormente migliorato se, a questa soluzione, si fosse aggiunto anche uno sconto del 10% per i contribuenti che avessero optato per il pagamento automatico. Purtroppo però il centrodestra si è opposto a questo taglio dei costi, nonostante alcuni esempi virtuosi come in Campania o in Lombardia,dove gli ottimi risultati hanno permesso un incremento dello sconto dall'iniziale 10% alla situazione attuale che per i suoi benefici lo porta al 15%. Sarebbe stato un gesto importante specialmente in un periodo di crisi come quella causata dal Covid, tuttavia - conclude - già essere riusciti a offrire una possibilità per semplificare la vita ai cittadini è un notizia sicuramente positiva per gli abruzzesi"