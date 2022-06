Aumentano i pagamenti cashless in caffè e ristoranti in Abruzzo: è la quinta regione per crescita

In Italia, nel primo trimestre 2022, è stata registrata un aumento dei pagamenti cashless in caffè e ristoranti. In media si parla del 101%. L’Abruzzo è la quinta regione per crescita. A rivelarlo è SumUp, che ha realizzato l’Osservatorio Caffè e Ristoranti 2022 per raccontare il trend dei pagamenti digitali in Italia nell’ambito della ristorazione e offrire agli italiani, in vista dell’estate 2022, una guida al turismo enogastronomico cashless e al trend dei pagamenti contactless, individuando i luoghi e i ristoranti in cui carte, smartwatch e smartphone sono i benvenuti in fase di pagamento.

Le regioni che hanno registrato il valore di transato medio più elevato nel primo trimestre del 2022 sono Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Lazio, Lombardia e Toscana.

La Valle d’Aosta, con un incremento del 420% del valore del transato medio cashless rispetto al 2021, è prima anche per quanto riguarda il trend di crescita, seguita da Trentino-Alto Adige (+365%) e Molise (+294%). Subito fuori dal podio compaiono Liguria (+157%) e Abruzzo (+138%).

Lo scontrino medio si attesta sui 26,3€.

Quella del 2022 per caffè e ristoranti e per i loro avventori sarà un’estate all’insegna del cashless e del contactless.

Il report completo è disponibile a questo link.