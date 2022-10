Oscar Green Abruzzo 2022: si premiano 6 aziende dell'agroalimentare

Saranno svelati mercoledì 12 ottobre i nomi dei sei giovani under 40 che hanno vinto l'Oscar Green Abruzzo 2022, la selezione regionale del Concorso nazionale sull'innovazione e la creatività in agricoltura promosso da Coldiretti Giovani Impresa. L'evento si terrà alle 16,30 all'ex Aurum a Pescara. Verranno premiate le sei aziende che hanno apportato un contributo importante in termini di novità, idee, spirito imprenditoriale e creatività all'agroalimentare regionale nonostante le conseguenze dell'emergenza sanitaria.

"Anche quest'anno le iscrizioni hanno superato le aspettative sia per numero che per idee- spiega all'agenzia Dire il presidente di Coldiretti Abruzzo Silvano Di Primio- Sono tanti i giovani in agricoltura che lavorano con passione ed entusiasmo nonostante le tante difficoltà. Questo premio conferma tale capacità di resilienza e di determinazione".

All'incontro parteciperanno la delegata nazionale di Coldiretti Giovane Impresa Veronica Barbati, il Segretario nazionale Stefano Leporati oltre al delegato di Coldiretti Giovani Impresa Abruzzo Giuseppe Scorrano, al Presidente di Coldiretti Abruzzo Silvano Di Primio e al Direttore regionale Roberto Rampazzo. Interverrà nel corso dell'evento Gino Bucci, alias L'Abruzzese fuori sede, con una simpatica performance sul binomio tradizione/innovazione in agricoltura.