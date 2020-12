Nuovo impianto sciistico tra Passolanciano e Mammarosa, iniziata la conferenza dei servizi

Si è tenuta questa mattina la conferenza dei servizi per il progetto di rilancio del comprensorio sciistico di Passolanciano-Maielletta. Hanno partecipato tutti gli enti coinvolti nella valutazione del progetto inserito nel Masterplan.

"Nella riunione sono state presentare le osservazioni per la composizione del mosaico autorizzatorio e non sono emerse particolari criticità", dicono l'assessore al Turismo Daniele D'Amario e il consigliere regionale Mauro Febbo, che durante il mandato di assessore ha fortemente voluto l'opera e avviato l'iter.

"Nel corso della conferenza dei servizi - aggiungono D'Amario e Febbo - è stato individuato il quadro normativo per procedere celermente all'indizione delle gare d'appalto per la realizzazione di quello che si candida ad essere il complesso sciistico più importante del centro-sud Europa. Sul piatto dei finanziamenti ci sono 20,2 milioni di euro, incrementabili con capitali privati in caso di attivazione di istituti come la concessione o forme di partenariato pubblico-privato".

Il progetto prevede la realizzazione di una seggiovia ad ammorsamento automatico della lunghezza di circa 1.760 metri, destinata a collegare il comprensorio di Passolanciano con quello di Mammarosa, oltre ad un impianto di innevamento artificiale con bacini di accumulo e reti tecnologiche.

"Si tratta - concludono D'Amario e Febbo - di un progetto ambizioso che sarà volàno di economia del territorio e fiore all'occhiello per l'offerta turistica dell'Abruzzo".