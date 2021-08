Nuovi voli dall'aeroporto d'Abruzzo: debutta il nuovo vettore che viaggia verso Genova, Trieste, Verona, Lamezia

Voli con frequenza plurisettimanali collegheranno l'aeroporto d'Abruzzo con Genova, Trieste, Verona, Lamezia. È la novità annunciata dal nuovo vettore FlyLeOne.

Nella giornata di martedì, è entrato in flotta il primo Beechcraft 1900D da 19 posti, passaggio fondamentale per il rilascio del certificato di operatore aereo e la licenza, da parte dell’Autorita? nazionale dell’aviazione civile Italiana. Il velivolo, nella serata del 24 agosto, è stato posizionato nello scalo abruzzesi per l’avvio dei nuovi servizi ed è ora in fase di allestimento finale.

Il gruppo FlyLeOne si rivolge a viaggiatori che si devono muovere con flessibilita? e rapidita?, ma che sono posizionati in mercati di piccola dimensione, per cui non sussistono le condizioni per poter raggiungere una sostenibilita? finanziaria abbinando distanze brevi, voli frequenti e grande capacita? unitaria della flotta.