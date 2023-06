Si allarga la segreteria regionale della Uil Abruzzo, eletti tre nuovi membri

Passa da tre a cinque membri la composizione della segreteria regionale Uil Abruzzo. Accanto ai componenti attuali, il segretario regionale Michele Lombardo e Fabrizio Truono, ne entrano a far parte Daniela Massetti, Giusi Mazziotti e Massimo Longaretti. Esce dalla segreteria regionale invece Fabiola Ortolano che ricopre l’incarico di segretaria generale Uil Scuola Abruzzo. La decisione è stata presa all’unanimità dal consiglio confederale regionale che si è riunito ieri a Montesilvano, al Grand Hotel Adriatico.

Tanti i punti trattati durante l’incontro, al quale ha partecipato anche il segretario organizzativo Uil nazionale Emanuele Ronzoni. Tra questi la necessità di avviare un percorso di formazione al lavoro sindacale, rivolto soprattutto alle giovani generazioni.

“Siamo convinti della necessità di costruire i futuri gruppi confederali regionali – ha spiegato il segretario generale Uil Abruzzo Michele Lombardo - Per questo cercheremo di formare i nuovi sindacalisti facendo fare loro esperienza sul campo, perché ritengo e riteniamo che non si possa lasciare questo mestiere senza formazione e senza gli strumenti utili per poterlo svolgere nel migliore dei modi”.

Si è discusso poi dei temi che sono scritti nell’agenda delle priorità di Uil Abruzzo: la sanità, la scuola, la sicurezza sul lavoro, il precariato, le pensioni e l’autonomia differenziata.

“Le tante iniziative portate avanti sia a livello regionale che nazionale, anche con le altre confederazioni sindacali, ci ha permesso di aprire un importante tavolo di trattativa con il governo - ha detto il segretario regionale Michele Lombardo - Non ci resta che attendere la legge di bilancio in autunno per capire se tutti i contenuti trattati si tradurranno in reali intenzioni da parte del governo”.

Altro tema caldo sul tavolo dei lavori del consiglio regionale, l’alta velocità della tratta ferroviaria Roma-Pescara. “È una scommessa che non possiamo assolutamente perdere – ha affermato il segretario Lombardo - È una battaglia che porteremo avanti fino alla fine con onestà intellettuale e guardando in faccia le persone. L’alta velocità è necessaria per le aree interne che sono le aree più deboli della nostra regione ed è un atto necessario per la tutela del nostro apparato industriale. La nostra non è una regione che può vivere solo di turismo, come pensano i nostri amministratori regionali. Dobbiamo sostenere gli apparati industriali di tutti i brand che operano nella nostra regione e riconoscere a questo comparto il ruolo importante e necessario che ha per l’intera economia regionale”.

Il segretario organizzativo Uil nazionale Emanuele Ronzoni conclude: “Sono sempre contento di tornare in Abruzzo e assistere al lavoro egregio che la Uil Abruzzo porta avanti. Ho avuto modo di ascoltare anche questa volta gli interessanti interventi dei delegati sui temi di estrema attualità per i quali la Uil si sta impegnando. La richiesta fatta al governo nazionale è quella di dare concretezza alle questioni che sono oggetto di discussione nei tavoli di trattativa”.