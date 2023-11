Nasce FenImprese Chieti: venerdì 24 l’assemblea costituente

FenImprese cresce in Abruzzo e apre anche nella provincia di Chieti: L'assemblea costituente di FenImprese Chieti si terrà venerdì prossimo, 24 novembre, all'hotel Villa Maria di Francavilla al mare.

L'inizio dei lavori è fissato per le ore 18. Il neopresidente Nunzio Gagliardi, assieme al presidente di FenImprese Pescara, Mario Fagioli, al presidente nazionale Luca Mancuso, al coordinatore nazionale Simone Razionale, al coordinatore provinciale Paolo Capozucco, al consigliere provinciale Franco Audisio, e agli illustri relatori dell'evento Stefano Cianciotta (Fira spa), Alfredo Castiglione (Ramses Group), Fabio Scacciavillani (economista) e Pierlorenzo Costa (Uca Assicurazione spa), dalle ore 16,30, nell'apposito spazio riservato ai media allestito nell’hotel Villa Maria, saranno lieti d'incontrare i rappresentanti dell'informazione per presentare la nuova realtà e i progetti di FenImprese sul territorio abruzzese (è già in cantiere anche l'apertura all'Aquila).

All'assemblea costituente, che verrà moderata dalla giornalista Mila Cantagallo, prenderanno l'assessore regionale alle Attività Produttive, Daniele D'Amario, il sindaco di Francavilla, Luisa Russo, il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, e il rettore dell'università "d'Annunzio", Liborio Stuppia.