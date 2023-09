Mutui in Abruzzo: calano gli importi ma aumenta l’età media dei richiedenti

A livello regionale scendono ovunque gli importi medi dei mutui richiesti rispetto al 2022, anche nella nostra regione. L’unica eccezione è rappresentata dal Molise, dove le rate medie dei mutui sono aumentate di oltre 140 euro al mese, segnando +70%. E cala anche l’età media dei richiedenti rispetto al 2022, soprattutto in Trentino Alto Adige, Umbria e Sicilia, ma in Abruzzo, così come in Sardegna e Molise, questo dato sale.

La situazione regionale

In Abruzzo l’importo medio di un mutuo richiesto nel 2023, secondo la recente analisi condotta dall’Osservatorio di Mutui Online, è di 111.841€, contro i 119.801€ dello scorso anno. Aumenta, come fosse una conseguenza, anche la durata: da 24 anni e 8 mesi a 25 anni e 2 mesi.

Cresce l’età media in Abruzzo, in controtendenza con quasi tutto il resto del Paese. I richiedenti in media hanno 38 anni e 1 mese; nel 2022 avevano in media 38 anni.

Quello che però è un dato molto importante è l’aumento della rata media che si paga nel 2023. Si è passati dai 233€ ai 343€, segnando quindi una crescita di 110€.

Il costo del denaro è aumentato di 425 punti base da luglio 2022, portando ad agosto il Tan fisso medio a 3,84% e il Tan variabile medio a 4,93%. Questa forbice così significativa fa propendere i mutuatari verso la sicurezza di un fisso, scelto dal 93,4% dei richiedenti negli ultimi due mesi, rispetto a poco oltre il 50% di un anno fa.

Dall’Osservatorio di MutuiOnline.it emerge anche l’aumento del reddito medio dei richiedenti, che è cresciuto ancora di 101 € rispetto al trimestre precedente (da 2.803 € a 2.904 €) ed è ormai quasi 900 € più elevato rispetto a inizio 2022.