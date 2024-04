Il ministro Urso presenta la prima “Giornata del Made in Italy”: appuntamento a Chieti il 15 aprile

Nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy questa mattina il ministro Adolfo Urso ha presentato gli eventi nazionali della prima “Giornata del Made in Italy”, che nasce per celebrare l'eccellenza italiana. Il programma comprende centinaia di eventi che si svolgeranno in Italia e all’estero, tra i quali l'evento abruzzese che si terrà a Chieti nella mattinata del 15 aprile.

A organizzare la manifestazione, che avrà luogo nella zona industriale di Chieti, è il Polo d'Innovazione Abruzzo Italy che ha organizzato un incontro dedicato alla conoscenza, all’approfondimento e alla condivisione rispetto alla legge sul Made in Italy. L'evento vedrà la presenza di rappresentanti istituzionali nazionali e regionali oltre agli imprenditori, a testimonianza dell’impegno profuso nelle produzioni di qualità, che portano il nome dell’ Abruzzo e dell’Italia nel mondo.

"La mattinata di lavori - spiega Angelo D’Ottavio, presidente del Polo Abruzzo Italy - prenderà inizio in un posto particolarmente adeguato e appropriato a nostro avviso, la sede di DromedianN, azienda innovativa, aggregata al Polo, che sviluppa software e applicazioni a supporto dei processi di innovazione e trasformazione digitale della Pa. L’importanza del sostegno da fornire alle imprese è il perno sul quale il Polo fonda i suoi valori. Oggi le produzioni abruzzesi fanno sentire sempre di più la loro voce nel mondo, quello che auspichiamo è che quella voce diventi un coro e noi la sua eco. Il rilievo degli ospiti, le testimonianze, la sede, tutto è stato scelto in modo scrupoloso e mirato, sono tessere di uno stesso puzzle che, per essere completato ed avere un senso, deve comprenderle tutte".

"Da un decennio ormai - aggiunge il direttore generale del Polo, Luca Labricciosa - il nostro obiettivo è stimolare l’attività innovativa, incoraggiando l’interazione intensiva, l’uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze tra le imprese, nonché contribuire in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese. In questa fase siamo impegnati nell'analisi puntuale della strategia definita RIS3 adottata dalla Regione Abruzzo che ha bisogno di un aggiornamento rispetto ai temi dell'energia da fonti rinnovabili e nello specifico rispetto ai temi dell'idrogeno, oltre a meritare una attenzione specifica sui temi che la legge sul Made in Italy ha normato di recente".

L'appuntamento con la prima “Giornata del Made in Italy” è in via Piaggio 35 a Chieti scalo, alle ore 10 di lunedì 15 aprile.