Il miele protagonista della Giornata di studio regionale organizzata dalle delegazioni d'Abruzzo dell'Accademia Italiana della Cucina (Aic). Venerdì 25 e sabato 26 marzo saranno nove gli appuntamenti promossi da altrettante delegazioni abruzzesi dell’Aic, istituzione culturale della Repubblica Italiana, che ogni anno si mobilitano per dedicare una intera giornata ad uno dei prodotti di eccellenza della nostra Regione.

Ben cinque le “Città del Miele” in Abruzzo: Tornareccio e Roccascalegna in provincia di Chieti, Ortona dei Marsi, Pescina ed Aielli in quella dell’Aquila.

La delegazione di Chieti, presieduta da Nicola D’Auria, sabato 26 marzo, organizza la visita all’azienda “ADI Apicoltura” di Tornareccio e poi, prima della conviviale che si terrà al ristorante “La Castellana” di Atessa, un convegno presso la sala polifunzionale “Remo Gaspari” del Comune di Tornareccio con l’intervento, tra gli altri, del sindaco di quella Città del Miele, Nicola Iannone, del presidente dell’associazione apicoltori professionali d’Abruzzo, Luigi Iacovanelli, del prof. Luigi Menghini, docente di Biologia farmaceutica dell’università degli studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e del vicepresidente vicario dell’Accademia Italiana della Cucina, Mimmo D’Alessio.

Il delegato di Vasto, Filippo Pietrocola, ha convocato accademici ed ospiti della Delegazione del Vasto per la sera del 25 marzo presso il Ristorante “Emozioni & Sapori”. Prima della conviviale ci sarà il convegno sul tema “Il Miele incontra il Mare” che vedrà come relatori il dottor Andrea Russo, docente di Analisi Sensoriale del miele sulla produzione del miele e sua importanza economica, la dott.ssa Annarita Pietrocola e il prof. Luigi Murolo.

“Sin dalla sua prima edizione - ha spiegato il coordinatore territoriale Abruzzo dell’Aic, Nicola D’Auria - la Conviviale Ecumenica regionale ha messo al centro della riflessione accademica i prodotti che rappresentano l’identità stessa dell’Abruzzo a tavola e in particolare quest’anno, con il tema dedicato al miele, lanciamo anche un segnale importante per difendere la biodiversità del nostro ecosistema, che è a forte rischio per la riduzione della popolazione delle api in tutto il territorio. La presenza di questi insetti infatti è centrale per il delicato equilibrio ecologico del nostro pianeta e il loro squisito prodotto, il miele, è uno degli ingredienti fondamentali del nostro patrimonio gastronomico”.