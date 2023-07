Metalmeccanici, Uilm: "In Abruzzo da 65% ad 85% di adesione allo sciopero"

“Nel territorio abruzzese c’è stata un’ampia adesione allo sciopero metalmeccanico, il 65% dei lavoratori sta scioperando, con punte di oltre l’85% nelle aziende della componentistica della provincia di Chieti". Lo dice il coordinatore Uilm Abruzzo, Nicola Manzi, in merito allo sciopero nazionale di 4 ore proclamato dai sindacati del settore per la giornata di oggi.

I lavoratori s’interrogano sul loro futuro. Il settore, in particolare quello legato alla produzione auto, vive un clima di assoluta incertezza dovuto a vari fattori come la transizione ecologica, i costi dell’energia e le nuove tecnologie. Nuove situazioni che vanno ad aggiungersi a quelle determinatesi dal 2008 in poi, dapprima con una forte contrazione del mercato, e successivamente accentuate dal Covid e dall’invasione russa dell’Ucraina.

"Il grido d’allarme parte dalle difficoltà nel settore automotive, in particolare alla Denso di San Salvo dove 170 lavoratori si trovano in cassa integrazione e gli ammortizzatori sociali scadranno a fine anno – continua Manzi - Per questo chiediamo al Governo e alle istituzioni locali il massimo impegno per prevedere ammortizzatori sociali di lunga durata che accompagnino il processo della transizione ecologica che avrà effetti importanti nella filiera auto chietina e abruzzese in generale. Oggi ci sono tantissimi presidi davanti alla Marelli di Sulmona e alla prefettura di Teramo, oltre al sit in davanti alla sede del Comune di San Salvo che ha visto la partecipazione di tantissimi lavoratori e la positiva risposta delle istituzioni”.

"Oggi occorre dare nuove prospettive a chi lavora nell’industria metalmeccanica, che però siano frutto di una seria programmazione, che tenga conto della riforma degli ammortizzatori sociali con introduzione di strumenti specifici per una giusta transizione, nuove politiche di sostegno al reddito e la promozione, per la formazione, degli Istituti tecnici superiori e del sistema universitario". Così i sindacati metalmeccanici, Fim, Fiom e Uilm, che anche in Abruzzo, hanno attuato, con queste ragioni, uno sciopero unitario di quattro ore (le ultime di ciascun turno) proclamato chiamando in causa il Governo per un confronto.

Secondo i sindacati "senza azioni di contrasto, saranno persi migliaia di posti di lavoro, tagli occupazionali che non lasciano indenne l’Abruzzo, in particolare le fabbriche dell’automotive presenti in Val di Sangro, il polo produttivo più importante del centro-sud Italia".

“Un altro tema riguarda l’approvvigionamento della componentistica – nota Manzi - dobbiamo cercare di non dipendere più da forniture estere per non mandare in crisi le nostre industrie. Di tempo ne abbiamo poco. L’Europa ha fissato per il 2035 il termine ultimo per la transizione ecologica, ma tutti i grandi marchi stanno accelerando. Compreso Stellantis, che annuncia novità tra il 2024 e il 2025. Per questo abbiamo necessità di confrontarci con il Governo”.