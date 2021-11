Mercato straordinario a Chieti scalo domenica: i divieti

Nuovo mercato straordinario in città. Domenica 28 novembre tocca a Chieti Scalo, nella zona compresa tra via Pescara e in via San Francesco D'Assisi, ospitare le bancarelle.

Abbigliamento, prodotti per la casa, calzature e altri articoli saranno in vendita per tutta la giornata.

Nella zona interssata, tra via Pescara e via San Francesco d'Assisi (nel tratto compreso tra l'intersezione con via Luca da Penne, via Montenerodomo fino a quella con via S. Francesco d'Assisi) , dalle 6 alle 22 permarrà il divieto di sosta e dalle 7 alle 22 quello di transito.