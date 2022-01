Mennucci riconfermato alla guida della Cisl Fp Abruzzo Molise

Vincenzo Mennucci è stato riconfermato alla guida della Cisl Fp Abruzzo Molise, durante il III congresso interregionale svoltosi ieri a Francavilla al Mare, che ha visto la presenza di otre 150 partecipanti tra delegati e invitati.

Il segretario genrale ha evidenziato l’importanza di rilanciare l’attività sindacale: “Noi siamo chiamati ad esercitare il nostro mandato, consapevoli del senso di responsabilità attribuitoci; un senso di responsabilità che non ci esime dall’esercitare un ruolo autorevole, forte e deciso quando si tratta di far valere i bisogni delle persone che si affidano a noi ogni giorno. Le persone che rappresentiamo, chi mette il proprio volto e la propria professionalità a sostegno e difesa dei servizi pubblici per i cittadini, in un momento di grandissimo bisogno come questo, lo fa semplicemente per fare la differenza nella vita degli altri”.

“Vogliamo dare dignità al lavoro di queste persone. La pandemia ha evidenziato notevolmente l’utilità di una pubblica amministrazione che funzioni e che sia capace di fornire servizi ottimali ai cittadini – ha aggiunto Franco Berardi, segretario nazionale Cisl Fp – guardiamo al futuro per offrire proposte e riflessioni, utili per innovare efficacemente la pubblica amministrazione a servizio della collettività anche attraverso il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, che abbiamo firmato con il governo”.