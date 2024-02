Meloni a Tokyo per incrementare le collaborazioni industriali fra Italia e Giappone: in agenda anche l'incontro con la Denso

La visita ufficiale di Giorgia Meloni a Tokyo coinvolge anche la provincia di Chieti. La premier infatti, da domenica a martedì, è in Giappone dove domani incontrerà il ministro Fuio Kishida alla guida del G7 per il passaggio di consegne con i presidenti e gli amministratori delegati dei grandi gruppi giapponesi con interessi in Italia.

Un incontro che oltre a rafforzare le relazioni diplomatiche tra i due Paesi punta anche a rafforzare la cooperazione economica e industriale.

Per questo, prima del bilaterale, la premier incontrerà i vertici di alcune fra le principali aziende giapponesi, per promuovere collaborazioni e attrarre investimenti in Italia. Tra gli incontri fissati c'è quello con i vertici di Denso corporation, multinazionale del gruppo Toyota nei settori di sviluppo e produzione di sistemi integrati e componenti automobilistici presente a San Salvo con Denso Manufacturing Italia S.p.A. nel settore elettronica-automotive.

Incrementare le collaborazioni industriali fra Italia e Giappone già esistenti, favorirne di nuove, promuovere nuovi partenariati e attrarre investimenti giapponesi in Italia sono gli obiettivi dell'incontro che la premier Giorgia Meloni ha in programma domani a Tokyo nella residenza dell'ambasciatore.

Meloni incontrerà anche i vertici di Mitsubishi, azienda leader nei settori aerospazio e industria della difesa, infrastrutturale, ingegneria e meccanica; della Ntt (Nippon telegraph and telephone corporation); Ebara corporation; Mitsubishi Ufj financial group inc. (Mufg); Mitsui & Co.; Marubeni corporation.