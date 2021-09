In Abruzzo l'agenzia che supporta le startup tramite la comunicazione

Ha sede in Abruzzo la prima agenzia di comunicazione ad aver ottenuto la certificazione Uni En ISO 9001:2015. Si tratta di Mediaplus, è amministrata dal teatino Carlo Festa, e dal 2012 opera sul territorio abruzzese e laziale offrendo supporto a 360° sul piano comunicativo.

“Spesso – spiega l’amministratore Carlo Festa - chi non è del settore e decide di investire nella comunicazione online, non comprende che per avere risultati a lungo termine, sia in termini commerciali che di branding, deve lasciarsi guidare nella scelta delle attività funzionali ai propri obiettivi di business”.

In ambito digitale, infatti, definire il proprio target di riferimento e avvicinarlo al prodotto significa sviluppare una strategia comunicativa che crei in primis una connessione tra azienda e cliente, e successivamente con il prodotto in questione.

“L’approccio promosso – sottolineano ancora dall’agenzia di comunicazione Mediaplus- mira ad accompagnare la nuova realtà aziendali in ogni fase del processo comunicativo; non solo definizione e sviluppo strategico, ma anche realizzazione di shooting aziendali per la comunicazione online, sui social e videomaker".

Mediaplus è anche la prima agenzia del settore ad essere certificata in Abruzzo: un riconoscimento che garantisce elevati standard qualitativi in tutte le fasi di progettazione e sviluppo dei servizi offerti (siti web, e-commerce, attività di web marketing, graphic design, assistenza hardware e software).