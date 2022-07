Maurizio Scaccia è il nuovo direttore nazionale della Cia agricoltori

Arriva da Chieti il nuovo direttore nazionale di Cia-Agricoltori Italiani: si tratta di Maurizio Scaccia, 49 anni e una carriera più che ventennale. Prende il posto di Claudia Merlino.

Nato in provincia di Chieti, Scaccia ha : Scaccia ha iniziato la sua carriera nella Confederazione all’ufficio di Scerni come fiscalista per poi diventare responsabile dello stesso ufficio.

Ha ricoperto diversi ruoli, prima come responsabile del Caf provinciale e regionale poi, ma anche come direttore provinciale di Cia Alta Lombardia fino all’attuale posizione di direttore del Caf.

A lui vanno i migliori auguri da parte di tutta la Cia Abruzzo per l’inizio del nuovo mandato.