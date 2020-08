Il settore wedding riparte dalla cultura e dalla storia artistica

È’ uno dei settori più colpiti dalla crisi economica e professionale post lockdown e anche se dal 15 luglio scorso è stato possibile riaprire le sale ricevimenti in realtà la stagione dedicata ai matrimoni è saltata, con l’annullamento delle cerimonie di giugno e luglio e pochissime date confermate per agosto e settembre; tutto il resto è stato rimandato al 2021.

Per non bloccare completamente questo importante comparto, a Francavilla al mare presso la dimora storica convento Michetti, casa e studio del celebre pittore Francesco Paolo Michetti, lo scorso 6 agosto ha preso vita l'Inspiration wedding, un progetto che ha visto coinvolti diversi imprenditori locali che hanno trovato la forza e la voglia di ricominciare proprio nella cultura abruzzese, unendo le loro professionalità.

“Fare squadra, unirsi ed investire in un'attività promozionale ed innovativa, seminare per un prospero 2021. Le principali fonti d'ispirazione che hanno consentito di dare vita a questo progetto – spiegano le organizzatrici - sono state il convento Michetti e il Cenacolo Michettiano, un'esperienza unica di artisti nella cultura abruzzese che lavorarono in un'intima comunione, unendo le loro doti artistiche. Un progetto che diventa il simbolo della ripartenza anche per questo settore, perché si torni presto a pronunciare il fatidico 'si', ricordando che, quello degli eventi e dei matrimoni è un settore importantissimo per l'economia italiana e per il made in Italy che fa quasi il 15% del pil italiano”.