Marsilio a Lanciano per il convegno sulle riforme: "Regione vicina ai professionisti sui nuovi strumenti fiscali"

“Questo approfondimento su una serie di riforme che sono in corso e che condizioneranno gli anni a venire, giunge molto opportuna ed è in perfetta sintonia con la riflessione che stiamo sviluppando sul territorio come Regione”. Lo ha detto, questa mattina, al teatro Fenaroli di Lanciano, il presidente della giunta regionale Marco Marsilio, in apertura del convegno “Le riforme al centro: tempi e modi per massimizzarne l’efficacia”, organizzato dall’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Lanciano.

“Sono ben lieto che l’Ordine dei commercialisti abbia colto l’intuizione di sintonizzarsi sulle priorità e sui temi del momento. Peraltro, – ha aggiunto il presidente della Regione – proprio l’Ordine è stato uno dei partner degli stati generali dell’economia che si sono svolti giovedì e venerdì scorso a Pescara. Si è trattato di un’occasione importante che ha dato una forte visibilità a tutto il territorio regionale perché si tratta di un evento che non solo ha conquistato le cronache nazionali consentendo all’Abruzzo di essere protagonista del dibattito politico, economico e sociale ma è anche uno strumento di lavoro perché professionisti, aziende, imprese hanno potuto cogliere l’occasione di confrontarsi tra di loro e con autorevoli membri del Governo come il ministro Fitto ed il viceministro Leo, peraltro presenti anche oggi qui a Lanciano. Entrambi, durante l’evento di Pescara, hanno anche avuto l’occasione di incontrare i portatori di interesse, i professionisti con cui confrontarsi su temi attuali come Pnrr e riforma fiscale”.

“In sostanza, l’Abruzzo diventa terreno di incontro e di stimolo grazie anche all’iniziativa della Regione. L’obiettivo – ha concluso Marsilio – è quello di favorire l’aggiornamento e la conoscenza degli strumenti a disposizione dei professionisti. Strumenti che poi avranno un impatto, ci si auspica il più possibile positivo, sulla vita delle imprese e delle famiglie”.