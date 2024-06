Quanto guadagnano i contribuenti di Chieti e provincia? La mappa dei redditi

L'Abruzzo ha il reddito medio più alto fra le regioni del Meridione, ma fatica a tenere il passo con il resto d'Italia. È quanto emerge dai dati diramati di recente dal ministero dell'Economia e delle finanze sul reddito dei contribuenti italiani, relativi all'anno di imposta 2022. Statistiche consultabili sul sito del ministero, che danno l'idea concreta di un'Italia a doppia velocità.

L'indagine evidenzia che in Italia sono circa 42 milioni i contribuenti, l'1,3% in più rispetto all'anno precedente. Il reddito complessivo totale dichiarato ammonta a oltre 970,2 milioni di euro (+6,3% rispetto al 2021, 58 milioni in più), per un valore medio di 23.650 euro. Una media che l'Abruzzo non riesce a raggiungere, fermandosi a 20.390 euro. Sul primo gradino del podio c'è la Lombardia, con un reddito medio di 27.890 euro, mentre la Calabria registra il valore più basso, 17.160.

La parte più consistente deriva dai redditi da lavoro dipendente e dalle pensioni, che rappresentano circa l'83% del reddito complessivo dichiarato. Dalle statistiche si evince che i valori medi di tutte le tipologie di reddito sono in crescita: reddito d’impresa in contabilità ordinaria (+19,6%) e in contabilità semplificata (+12,5%); reddito da partecipazione (+11,6%); reddito da lavoro autonomo (+6,9%); reddito da pensione (+4%) e reddito da lavoro dipendente (+3,6%).

L'Abruzzo

In Abruzzo dove, come detto, il reddito medio ammonta a 20.390 euro, i contribuenti sono più di 924mila

La provincia di Chieti

Nel Chietino, la città con il reddito da lavoro dipendente più alto è il capoluogo: a Chieti sono 35.745 i contribuenti, con un reddito di 385.909.705 euro; si registrano 29.383 dichiarazioni a Vasto, con un reddito complessivo di 332.450.719 euro. Sono 25.021 le dichiarazioni dei redditi a Lanciano, per una somma complessiva di 276.476.809 euro. Francavilla al Mare chiude l'anno con un reddito da lavoro dipendente pari a 206.028.126 euro e 17.941 contribuenti. Sono 10.001, invece, a San Giovanni Teatino, con un reddito di 124.259.316. Si registrano 6.262 contribuenti a Guardiagrele, con un reddito complessivo da lavoro dipendente di 60.461.419 euro.

