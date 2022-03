Manifestazione balneari, Marsilio: “Sostegno dalla Regione Abruzzo in tutte le sedi competenti”

Solidarietà anche dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ai balneari.

“La Regione Abruzzo sostiene la battaglia dei balneari in tutte le sedi, compresa quella giudiziaria. Siamo infatti l’unica Regione in Italia che si è costituita in giudizio di fronte al Consiglio di Stato, nella causa purtroppo malamente persa e rispetto alla quale il Parlamento oggi deve dare delle risposte chiare per tutelare innanzitutto il valore dell’impresa che si è creata con decine di anni e generazioni di sacrifici” ha detto Marsilio, intervenendo questa mattina nel corso della manifestazione delle Associazioni di categoria dei Balneari Sib e Fiba contro la legge che riforma il settore, in piazza Santi Apostoli a Roma.

Il governatore ha quindi ribadito la posizione della Regione Abruzzo "che continueremo a sostenere in tutte le sedi competenti, per questo questa mattina oggi sono qui insieme nostri operatori, ai sindaci della costa, e al Consiglio regionale,” ha concluso.