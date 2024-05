“Per il lavoro ci metto la firma”: al via su tutto il territorio provinciale la campagna referendaria della Cgil

È partita anche nella provincia di Chieti la raccolta delle firme per la campagna referendaria promossa dalla Cgil per rimettere al centro il lavoro e la dignità delle persone. I quesiti referendari sono quattro e si pongono l’obiettivo di rendere il lavoro dignitoso, stabile, tutelato e sicuro.

Il sindacato fa sapere che è possibile firmare nelle sedi della Cgil Chieti, nei banchetti che saranno operativi nelle piazze a partire dai Comuni di Chieti, Lanciano, Vasto, Francavilla al Mare, Ortona, San Salvo, oppure direttamente attraverso la firma on line con l’utilizzo dello Spid accedendo a https://www.cgil.it/referendum

“Dopo tante iniziative di mobilitazione scioperi e manifestazioni - dichiara il segretario generale della Cgil Chieti Franco Spina - abbiamo deciso come Cgil di attivare lo strumento referendario e coinvolgere tutti i cittadini. Non si vuole comprendere che il sistema Paese non si regge se continuiamo a comprimere i salari e i diritti delle persone e dei lavoratori. La precarietà non consente ai giovani di costruire un futuro dignitoso, così come nel sistema dei sub-appalti all’infinito, si crea spesso una compressione dei diritti che riduce l’attenzione sugli investimenti per la tutela di salute e sicurezza. Se pensiamo alle morti sul lavoro, a partire dalle ultime 5 vittime in Sicilia, così come in Toscana ad esempio, spesso sono lavoratori in appalto. Allora chi governa oltre a dare la solidarietà del momento alle famiglie delle vittime, deve intervenire per evitare che si ripetano tragedie simili migliorando le norme sul precariato e gli appalti ripristinando la responsabilità solidale del committente, i referendum servono a questo”.

I quesiti proposti riguardano l’abolizione delle attuali norme sui licenziamenti illegittimi (job act) prevedendo l’obbligo di riassunzione in caso di licenziamenti illegittimi, la limitazione dei contratti a termine e la garanzia della sicurezza negli appalti.