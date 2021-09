Guardiagrele, riparte l'iter per realizzare il parcheggio a Comino: sarà pronto in cinque mesi

Sono stati consegnati ieri (venerdì 3 settembre), i lavori per la realizzazione di un parcheggio nell’area retrostante la chiesa del quartiere Comino, a Guardiagrele.

L’importo per la realizzazione dei lavori è di circa 149.500 euro oneri compresi, mentre l’importo di aggiudicazione è di 91.500 euro, al netto del ribasso. Il progetto, che ha lo scopo di decongestionare il traffico nell’area della chiesa e del circolo, era già stato avviato dall’amministrazione dell’allora sindaco Sandro Salvi.

"Noi - spiega il sindaco di Guardiagrele, Donatello Di Prinzio - abbiamo ripreso in mano il progetto redatto dalla giunta Dal Pozzo, rivalutandolo e analizzando le spese. Queste si sono ridotte perché sono state fatte delle economie, ed abbiamo pensato di utilizzarle per la sistemazione della strada comunale Raselli e di una parte della strada comunale San Clemente, altamente trafficate ma che versavano in pessime condizioni. Abbiamo così raggiunto il miglior risultato possibile per il quartiere, ammortizzando al massimo le spese per la realizzazione del parcheggio in favore dei lavori su queste due strade".

Nello specifico sono ricompresi nel progetto la realizzazione del parcheggio e del viale di collegamento che passa lateralmente al circolo e alla chiesa e che raggiunge la strada comunale. Oltre al parcheggio verrà anche realizzata la predisposizione per la pubblica illuminazione. Il termine di lavori è previsto tra circa 180 giorni.

"Si tratta di un’opera che Comino attendeva da tempo - conclude Di Prinzio - tempo certamente non andato perso in quanto speso per la realizzazione ed approvazione del nuovo progetto per poi procedere alle operazioni di appalto. Proseguiamo, dunque, con i progetti che siamo certi possano dare sempre più servizi ai cittadini di Guardiagrele".