I lavori per l'allungamento della pista dell'aeroporto d'Abruzzo slittano a fine estate

È prevista per la fine dell'estate l'apertura del cantiere nell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara per l'allungamento della pista.

Dunque in ritardo rispetto agli annunci fatti nei mesi scorsi quando sembrava imminente l'intervento per i lavori dall'importo complessivo pari a 5 milioni e 300mila euro.

Nel dicembre 2022 il presidente della giunta regionale Marco Marsilio aveva infatti fatto sapere come fosse stata aggiudicata dall'Aric (l'agenzia regionale per la committenza) la gara per il prolungamento della pista: «Subito dopo Natale Aric completerà la determina di assegnazione e la Saga potrà procedere con l’apertura del cantiere», diceva il presidente della giunta regionale.

In realtà la partenza del cantiere è prevista per la fine dell’estate. Attualmente, completate tutte le verifiche post gara e trascorsi i termini necessari per la stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, sono state attivate tutte le attività propedeutiche alla posa della prima pietra, come fanno sapere dalla Saga, la società che si occupa della gestione dell'aeroporto. Si è dato avvio ai procedimenti espropriativi che consentiranno di accedere alle aree oggetto di intervento e a breve si procederà alla caratterizzazione ambientale. Dunque tempi più lunghi che difficilmente termineranno entro il 2023.