La Cgil sulla visita di Tajani a Villa Frigerj: "Oltre alle foto si poteva fare di più"

"Oltre alle foto si poteva fare di più", è il commento della Cgil Abruzzo e Molise sulla visita del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, martedì scorso al museo archeologico nazionale di Villa Frigerj a Chieti, accompagnato dai candidati di Forza Italia alle elezioni regionali in Abruzzo

“Fa piacere che ci sia stato apprezzamento nei confronti del Museo - dichiarano la Cgil e la Fp Cgil Abruzzo Molise - tanto da indurre il ministro a fare diverse foto, anche insieme ai candidati, di fronte ad uno dei simboli fondamentali per la comunità abruzzese come il Guerriero di Capestrano. Avremmo, però, apprezzato che il ministro e i vari consiglieri si fossero adoperati anche nel riconoscere l’importanza del lavoro fatto dai dipendenti che, con abnegazione si adoperano affinché i beni culturali siano valore comune per tutta la collettività senza collocazioni politiche”.

Dal sindacato aggiungono: “La visita di un ministro della Repubblica è un momento rilevante per un museo di provincia, sia per il valore istituzionale intrinseco, sia per la promozione di quel patrimonio culturale. Per questo, al di là delle foto, chiediamo che si esprima una maggiore attenzione per i beni culturali della nostra regione, spesso ignorati o bistrattati, attraverso finanziamenti e politiche assunzionali che ne permettano un'attenta valorizzazione e un momento di crescita per il nostro territorio. Chiediamo al ministro – concludono le due sigle – di sollecitare al tavolo della presidenza del consiglio una maggiore attenzione verso i lavoratori pubblici, tra cui gli operatori della cultura, attraverso la previsione di un rinnovo contrattuale che non contenga, come adesso, una perdita di acquisto di dieci punti percentuali per i dipendenti del pubblico impiego”.