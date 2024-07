All'Ipercoop torna “Dona la spesa”, una giornata rivolta agli animali abbandonati e in difficoltà

All'Ipercoop del Centro d'Abruzzo di San Giovanni Teatino torna “Dona la spesa”, una giornata rivolta agli animali abbandonati e in difficoltà.

Sabato 6 luglio all’ingresso dei punti vendita, i soci volontari Coop e quelli delle associazioni ed enti aderenti, individuabili grazie alle apposite pettorine, distribuiranno le shopper per la raccolta e un volantino con l’elenco dei prodotti da donare. Si potranno donare scatolame, mangimi, croccantini, lettiere igieniche, antiparassitari e accessori.

La raccolta è organizzata con circa 180 associazioni ed enti su tutto il territorio in cui è presente Coop Alleanza 3.0, che compongono la rete di volontariato e le istituzioni locali, impegnate per la cura e la nutrizione degli animali abbandonati e avverrà col sostegno dei soci volontari Coop per la parte di presidio e promozione.

Il fenomeno dell’abbandono degli animali, infatti, è purtroppo ancora molto vivo: l’Enpa solo nei mesi di luglio e agosto 2023 ha recuperato ogni giorno 83 cani ceduti o abbandonati in strada.

"Dona la spesa" nel 2023 ha permesso di raccogliere negli oltre 200 negozi della Cooperativa coinvolti più di 60 tonnellate di prodotti per animali che sono state distribuite a 172 associazioni ed enti beneficiari delle donazioni.