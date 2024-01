Dopo la tragedia in Val di Sangro l’Usb torna a chiedere l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro  

Il 2023 è stato un anno orribile per l’Abruzzo dove si è assistito al maggior incremento di morti sul lavoro rispetto all’anno precedente e il 2024 è iniziato nel peggiore dei modi. Ieri mattina l’incidente mortale alla Proma SpA, azienda di Atessa che produce pezzi per il settore automotive, dove un lavoratore ha perso la vita.

Il coordinamento Usb lavoro privato Abruzzo e Molise torna a ribadire l’urgenza di istituire il reato di omicidio sul lavoro e lesioni gravi e gravissime. Da mesi l’Unione sindacale di base sta raccogliendo firme a sostegno di una legge di iniziativa popolare che prevede l’introduzione di tali reati e che costringerebbe il parlamento ad affrontare il tema. “Quasi sempre questi non sono incidenti ma il frutto di insufficienti investimenti e attenzione delle aziende sulla sicurezza” commenta il sindacato ribadendo l’intervento della politica.

“Crediamo, come abbiamo proposto a tutti i gruppi consiliari regionali, che è necessario potenziare gli organici degli enti di controllo delle Asl e attuare una loro riforma profonda per non lasciare scampo a chi non rispetta le regole. Alle aziende che violano le leggi sulla sicurezza va sospesa l’attività e prevedere dei controlli stringenti periodici: meglio lavoratori cassintegrati che morti” dichiarano dal’Usb.

Nei prossimi giorni il sindacato programmerà scioperi in tutte le aziende della Val di Sangro in cui è presente, per ricordare Roberto Caporale, tutti i lavoratori morti sul lavoro e per chiedere giustizia per loro e per le loro famiglie.

“In questo momento sentiamo che è il modo migliore per mostrare la nostra vicinanza alla famiglia di Roberto. Se i lavoratori muoiono il minimo è che, se vi sono responsabilità, chi le ha deve pagare con la galera”.