Inaugura la nuova Bcc ad Atessa, Marsilio: "Realtà che non solo intende rimanere sul territorio, ma punta anche a rafforzare la sua presenza"

Taglio de nastro ieri pomeriggio ad Atessa per l'inaugurazione della nuova filiale Val di Sangro della Bcc Abruzzi e Molise, nel cuore della zona industriale. Presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, quello della Provincia di Chieti Francesco Menna, il sindaco di Atessa Giulio Borrelli.

"Oggi, non potevamo non essere qui per festeggiare una realtà come la BCC Abruzzi e Molise che non solo intende rimanere sul territorio ma punta anche a rafforzare la sua presenza in funzione del futuro" ha dichiarato il presidente della giunta regionale davanti alla nuova filiale della Banca di Credito Cooperativo Abruzzi e Molise. "Troppo spesso, e lo sanno bene soprattutto i sindaci dei piccoli Comuni, - ha proseguito Marsilio - siamo costretti a subire la chiusura di tante filiali di banche che decidono di lasciare i territori. Un tema che ho trattato più volte con i vertici di importanti banche nazionali nel tentativo di trovare una soluzione a scelte aziendali penalizzanti per le nostre comunità. Purtroppo, siamo in un periodo storico difficile per questo comparto e le eccezioni sono davvero rare".

La filiale diventerà operativa lunedì 17 gennaio.