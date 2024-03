Il New york times celebra l’Abruzzo e i suoi vini: "Ciò che sta succedendo nella scena vitivinicola è entusiasmante"

Il New york times celebra l’Abruzzo e i suoi vini con un articolo di Eric Asimov, uno dei più importanti giornalisti enogastronomici internazionali, il quale consacra l’Abruzzo come regione dove trovare alta qualità.

“Ciò che sta succedendo nella scena vitivinicola abruzzese è entusiasmante e non solo per quanto riguarda i vini rossi. L’Abruzzo produce tra i migliori vini bianchi d’Italia e i suoi Cerasuolo d’Abruzzo hanno grande personalità”. Con queste parole Asimov ha aperto il suo articolo dedicato all’Abruzzo intitolato “To find great values in italian wine, look to Abruzzo”, sintetizzando i grandi passi avanti in termini di qualità fatti dalla regione.

Oroglioso il consorzio tutela vini d’Abruzzo nel segnalare la pubblicazione.

Nell'articolo il giornalista statunitense celebra alcune delle tante famiglie che, con grande coraggio e innovazione, stanno apportando un cambiamento all’interno del panorama enologico della regione, esprimendo – al contempo – identità e coerenza con quelle che sono la storia e le tradizioni.

Leggi le notizie di ChietiToday su Whatsapp

Un ritratto che esprime tenacia ma anche attaccamento al territorio e la voglia di emergere con vini che possono esprimere il carattere delle uve autoctone, dal Montepulciano d’Abruzzo al Trebbiano d’Abruzzo, con vini moderni e profondamente identitari.

“Questo genere di endorsement conferma che stiamo andando nella giusta direzione – dichiara Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio tutela vini d’Abruzzo – la spinta verso la qualità, la definizione delle sottozone e la revisione dei disciplinari con l’introduzione della menzione superiore aiuteranno i nostri produttori a specializzarsi sempre di più. Auspichiamo una grande crescita per il nostro territorio e siamo contenti che anche Oltreoceano si stiano sempre più interessando ai nostri progetti vitivinicoli”.