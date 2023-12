Via libera alle graduatorie definitive per i progetti per la Vita Indipendente: finanziate tutte le 511 richieste

Via libera alle graduatorie definitive per il finanziamento di progetti per la Vita Indipendente. Si tratta dei progetti presentati dagli Ambiti distrettuali sociali per l’anno 2023.

“Per il secondo anno consecutivo – spiega l’assessore regionale alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale – tutte le istanze presentate per ottenere contributi per la Vita indipendente sono state finanziate. E questo grazie a un emendamento presentato da me in consiglio regionale lo scorso 23 novembre che ha rimodulato il budget iniziale dell’avviso pubblico. Lo sforzo economico prodotto dalla giunta e approvato dal consiglio regionale – commenta – assume dimensioni straordinarie se si pensa che il fondo è stato incrementato fino alla somma di 4,5 milioni di euro. Un record sotto tutti i punti di vista: l’anno scorso – sottolinea Quaresimale – abbiamo raggiunto lo stesso risultato incrementando il fondo fino a 3,5 milioni di euro”.

Tradotto in numeri, l’incremento finanziario permetterà di venire incontro alle 511 istanze presentate (l’anno scorso ne erano 402) e soprattutto darà modo ai beneficiari di dare operatività a progetti che vogliono favorire l’indipendenza delle persone con grave disabilità. “È questa la cosa più importante al di là dello sforzo economico profuso dalla giunta – ribadisce Quaresimale – perché in questo modo diamo un segnale importante alle persone più fragili”.