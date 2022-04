Giovanni Notaro è il nuovo segretario generale della Cisl Abruzzo Molise, subentra a Leo Malandra che ha concluso il suo mandato..

A eleggerlo il consiglio generale della Cisl, riunitosi giovedì 31 marzo, al termine dei due giorni d’assise congressuale a Vasto.

Dipendente dello stabilimento Stellantis di Termoli, ha maturato la sua esperienza sindacale nella Federazione dei Metalmeccanici Fim Cisl. Dal 2013~ha ricoperto la carica di segretario generale aggiunto della Cisl Abruzzo Molise.

La nuova squadra si completa con l’elezione di altri quattro componenti della segreteria: Riccardo Gentile, riconfermato in segreteria, e Lucio Petrongolo, proveniente dal territorio di Chieti i quali ricopriranno la carica di segretari generali aggiunti; Maria Paollotta, componente femminile, e Paolo Sangermano, responsabile Ast L’Aquila, completano il nuovo assetto della segreteria Cisl Abruzzo Molise.

"L’avvicendamento, all’interno della Cisl Abruzzo Molise, nasce in un clima di continuità ma anche di rinnovamento – come ha sottolineato Notaro - nel ringraziare le delegate e i delegati della Cisl per la fiducia espressa nei suoi confronti e per la responsabilità attribuitagli in un momento così delicato per le conseguenze che ci trasciniamo a causa della pandemia e per l’ingiustificato attacco russo. La guerra in Ucraina sembra produrre una nuova situazione economica che di sicuro tenderà a coinvolgere sia l’Abruzzo che il Molise dove convivono stagnazione ed inflazione, ossia bassa crescita e aumento dei prezzi con effetti recessivi sull’occupazione, sulle esportazioni e sul PIL. Il Pnrr - ha aggiunto - è un’occasione per i nostri territori, una partita che non possiamo perdere ma che, come parti sociali, vogliamo giocare sia nella fase progettuale che operativa, per partecipare responsabilmente alla costruzione di un futuro che superi posizioni oramai passate. Solo lavorando insieme e unitariamente le risorse del Pnrr possono rappresentare i pilastri di un rilancio economico del dopo pandemia e del dopo la guerra. Abbiamo il dovere di dare rassicurazione alle lavoratrici, ai lavoratori, ai pensionati e ai giovani dell’Abruzzo e del Molise”.

Notaro, nel rivolgere un pensiero a coloro che pagano il conto più salato del disagio sociale, ha spiegato che “la Cisl allargherà la sua azione sindacale cercando di rappresentare al meglio anche il mondo delle marginalità occupazionali e sociali e i nuovi bisogni di lavoratori, pensionati, di giovani, donne, anziani, immigrati”.