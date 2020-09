Dalla Regione 900mila euro per costruire centri di raccolta rifiuti: c'è anche Casalbordino

Arrivano fondi per costruire centri di raccolta rifiuti a Casalbordino, Balsorano, Silvi e Villetta Barrea.

Lo ha deciso la giunta regionale, su proposta dell'assessore Nicola Campitelli, assegnando un contributo di 928.579,40 euro, di cui 650mila euro quali risorse premiali dagli obiettivi di servizio, nell’ambito della programmazione Fsc (Fondo di Sviluppo e Coesione) 2007-2013 secondo il Piano di Azione rifiuti attuato dalla Regione.

"Siamo al lavoro per potenziare il sistema regionale della raccolta dei rifiuti - dice l'assessore Nicola Campitelli - L'utilità principale dei centri di raccolta è quindi quella di evitare lo smaltimento in discarica, per recuperare risorse e tutelare meglio l'ambiente. Promuoveremo la transazione verso l’economia circolare: in questo modo si estende il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto vengono infatti reintrodotti, laddove possibile, nel ciclo economico. Così - conclude Campitelli - si possono continuamente riutilizzare all’interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore".