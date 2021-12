Difesa del suolo e Protezione civile: dalla Regione Abruzzo stanziati 1,2 milioni

Uno stanziamento di circa 1,2 milioni di euro è stato approvato dalla giunta regionale dell'Abruzzo, su proposta dell'assessore al Bilancio Guido Liris, in materia di difesa del suolo e Protezione civile.

In particolare, con il via libera al documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale 2021-2023, l'esecutivo ha destinato 500mila euro al servizio opere marittime e acque marine per assicurare interventi urgenti di difesa del suolo e tutela della costa, 190mila al servizio difesa del suolo per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza ed urgenza in dipendenza di calamità naturali da ultime occorse a causa delle abbondanti piogge di fine novembre inizio dicembre, circa 500mila euro al servizio emergenze di Protezione civile e centro funzionale al fine di procedere al pagamento dei contributi sociali/oneri riflessi e dell'Irap per il personale assunto a tempo pieno e determinato.