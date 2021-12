Arrivano 70 milioni per le reti idriche colabrodo, lavori anche all'acquedotto Giardino

Più di 70 milioni dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per le infrastrutture idriche abruzzesi.

Lo comunica la deputata del Movimento 5 stelle Daniela Torto, che spiega come, tra i progetti di finanziamento approvati in sede di Conferenza Unificata, ci sono 2 miliardi di euro per 124 interventi in tutta Italia, per migliorare le reti idriche di importanti aree urbane e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento idrico.

Tra gli investimenti in infrastrutture idriche primarie programmati, ci sono due interventi di potenziamento, adeguamento e ristrutturazione delle infrastrutture dell’acquedotto Giardino che serve parte della provincia di Chieti, compresi il capoluogo teatino e la provincia di Pescara, per un totale di 22 milioni di euro, di cui 18,4 finanziati tramite Pnrr.

Ulteriori tre interventi sono previsti per il potenziamento della capacità di trasporto della risorsa idrica della Sasi, che eroga servizi idrici in gran parte della provincia di Chieti, da Ortona a Vasto. Si tratta di lavori per 41,5 milioni di euro, oltre 37 dei quali sono finanziati dai fondi del Pnrr.

"Sono interventi importanti per le province di Chieti e Pescara dopo i forti disagi patiti dai cittadini a seguito delle ripetute interruzioni di servizio idrico spesso imputabili a reti idriche colabrodo, vecchie e che perdono oltre il 50 % dell’acqua lungo le condutture”, commenta Torto.