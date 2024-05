Oltre 15 milioni di euro per la messa in sicurezza di venti chiese in Abruzzo, due nel Chietino

Oltre 15 milioni di euro per la messa in sicurezza di venti chiese sono stati finanziati dal governo. Il Ministero della cultura ha infatti previsto risorse da destinare a lavori per l’adeguamento e la messa in sicurezza sismica di venti luoghi di culto in Abruzzo, due delle quali in provincia di Chieti.

Si tratta della chiesa del Purgatorio a Bucchanico per la quale sono stati destinati 1.130.000 euro e della chiesa Maria SS del Carmine a Vasto con un finanziamento pari a 620.000 euro.

“Ringrazio il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e l’intero governo Meloni, per l’attenzione che anche questa volta ha manifestato nei confronti delle chiese che in diverse zone dell’Abruzzo avevano subìto danni a causa delle scosse di terremoto - ha detto il presidnete della giunta regionale Marco Marsilio - . Grazie a questi finanziamenti le istituzioni locali potranno dare concretezza ai progetti di recupero e risanamento delle strutture e riportarle all’attenzione dei cittadini e dei turisti. Si tratta di luoghi identitari che testimoniano la cultura e la storia dei territori e che continueranno anche in futuro a raccontare la bellezza della nostra regione".