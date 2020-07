Arrivano i fondi per l'edilizia scolastica: 120 mila euro per la provincia di Chieti

Arrivano 30 milioni per l'edilizia scolastica, di cui 480 mila euro sono destinati all'Abruzzo. Sono fondi disposti dal decreto Rilancio per l'edilizia scolastica. La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha firmato il provvedimento.

In provincia di Chieti arriverà la quota più consistente, 120 mila euro, al pari di quella di Pescara. 80 mila euro sono destinate al Comune di Pescara e alle province di Teramo e L'Aquila.

“Con queste risorse - spiega Azzolina - gli enti locali potranno effettuare interventi, nonché adattare gli ambienti e le aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020-21. Sull’edilizia stiamo correndo e continuando a sbloccare fondi e interventi”.

I 30 milioni di euro del decreto Rilancio vanno a incrementare il Fondo unico per l’edilizia scolastica per l’anno 2020 e sono distribuiti tra tutte le Province e le città metropolitane e poi tra i Comuni con un numero di studentesse e studenti pari o superiore a 10.000. La ripartizione è avvenuta sulla base del numero di alunni presenti sul territorio.

Le erogazioni saranno disposte direttamente dalla direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del ministero dell’Istruzione in favore degli rnti locali beneficiari.