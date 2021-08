7 milioni in arrivo per le Asp aziende regionali servizi alla persona: l'impegno della Regione

Risorse in arrivo per le Asp (Aziende regionali servizi alla persona) abruzzesi. Lo hanno comunicato, nell'incontro con i responsabili degli enti, l’assessore alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, e l’assessore alla Sanità, Nicoletta Verì.

“Sono molte le questioni aperte – hanno detto i due assessori al termine dell’incontro – per questo abbiamo annunciato ai responsabili delle Asp che la Regione Abruzzo è pronta a mettere a disposizione delle aziende risorse per 7 milioni di euro già dal prossimo autunno. Il nostro obiettivo è porci al fianco di queste aziende, che sono speciali per il territorio, che si trovano a gestire un momento difficile a causa della crisi provocata dall’emergenza sanitaria”.

Il nodo delle Asp regionali è stato affrontato dall’assessore Quaresimale già all’indomani del suo insediamento. Su questo fronte, tutti i soggetti in campo sono a conoscenza che su queste aziende si sono accumulati problemi di carattere finanziario e di tenuta economica dei conti.

“Il problema è gestire i debiti e rendere operativi e credibili i piani di rientro – ha chiarito Quaresimale – anche perché questo stato di cose rappresenta una palla al piede allo sviluppo dei servizi delle aziende stesse. Nel periodo del Covid, alle Asp sono state garantite risorse per 3 milioni di euro, soprattutto per far fronte alle maggiori spese legate all’acquisto di materiale di protezione e prevenzione del virus. Ma sappiamo benissimo che la soluzione del problema richiede interventi ben più profondi in grado di incidere in maniera decisa sulla gestione delle Asp”. Dal conto loro i responsabili delle Asp hanno chiesto che la Regione aggiorni le tariffe “ferme al 2012”.