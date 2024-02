Consulenze online e personalizzate, a Verona la Cia presenta Smart business

Alla Fieragricola a Verona la Cia Chieti Pescara ha presentato il progetto Smart Business, un innovativo servizio di consulenza alle imprese personalizzate e flessibili, in presenza, a distanza e in modalità ibrida.

Il progetto Smart Business, sviluppato in collaborazione con Zoom, permette di accedere alla consulenza aziendale in modo del tutto facilitato. Basta seguire pochi semplici passaggi: scegliere il servizio di cui si ha bisogno, selezionare giorno e ora più comodi, inserire i propri dati e scegliere la modalità di partecipazione preferita, sia essa in videoconferenza su Zoom, al telefono o presso gli uffici Cia nelle innovative Business Rooms. Una mail di conferma e il successivo promemoria permetterà di non perdere l'appuntamento. Il portale permette di gestire e tenere d'occhio le proprie pratiche, i contratti ed essere sempre in contatto con i consulenti.

Il progetto ha ricevuto anche un contributo dalla camera di commercio Chieti-Pescara, al fine di condurre un'analisi dei fabbisogni sulla digitalizzazione e l'innovazione delle imprese agricole.

"La presentazione del progetto Smart Business è stato un momento fondamentale per il nostro settore", ha dichiarato il direttore Alfonso Ottaviano, "Smart Business elimina i confini e ti permette di scegliere in quale modalità usufruire della tua consulenza. Siamo consapevoli che ogni impresa ha esigenze diverse e con Smart Business vogliamo garantire un servizio che si adatti perfettamente alle loro necessità".

Circa 200 aziende sono state intervistate e presto verranno presentati i risultati, che contribuiranno a informare ulteriormente le iniziative del progetto e ad adattarle alle esigenze del settore.